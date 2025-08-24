お笑い芸人有吉弘行（51）が24日、NHK「有吉のお金発見突撃！カネオくんべらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸SP！」（後5・00）に出演。大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演オファーを受け、心境を明かした。番組では、俳優・横浜流星が主演を務める大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の収録現場に密着。その中で、番組の制作統括から「有吉さん、べらぼうに出ていただけませんか？」とまさかのオフ