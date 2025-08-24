8月24日、名古屋市南区の名鉄常滑線の踏切で、特急電車と人が衝突し、1人が死亡しました。24日正午過ぎ、南区滝春町の名鉄常滑線で、名鉄岐阜発ー中部国際空港行きの特急電車が踏切で人と衝突しました。この事故で、踏切内にいた性別不明の1人が死亡しました。乗客・乗員およそ350人にケガはありませんでした。警察によりますと、運転士の男性は「踏切内にいる人影を発見し、急ブレーキをかけたが衝突した」と