仙台育英の須恵航監督（42）が地元・仙台放送の取材に応え、同校初の女性部員を新チームの主将に任命する可能性があることを明かした。その様子を同局のニュースや公式YouTubeチャンネルで紹介した。女性部員は星よつはマネジャー兼学生コーチ（2年）で、父・孝典氏（43）は巨人、西武でプレーした仙台育英OB。夏の甲子園3回戦で沖縄尚学に惜敗し、新チームが指導したが、まだ主将は決めていない。須江監督は「各々1人1人が