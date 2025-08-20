テニス▽全米オープン（１９日、米国・ニューヨーク）主要種目のシングルスなどが２４日に開幕するのを前に、今年から新方式となった混合ダブルスが、現地時間１９日に開幕。公式戦で自身初の混合ダブルス出場となった大坂なおみ（フリー）は、元シングルス世界ランキング６位のガエル・モンフィス（フランス）とのペアで、キャサリン・マクナリー（米国）、ロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）組に３−５、２−４のストレー