【「ガリレオ・ガリレイ日本語版】 9月上旬 発売予定 価格：8,800円 ホビージャパンは、ボードゲーム「ガリレオ・ガリレイ日本語版を9月上旬に発売する。価格は8,800円。 「ガリレオ・ガリレイ」は、現代の天文学の礎となる知が発展した時代をテーマとした戦略ボードゲーム。プレーヤーは16～17世紀に活躍した天文