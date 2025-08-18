これはミスターの重圧か──。【もっと読む】巨人・田中将大と“魔改造コーチ”の間に微妙な空気…甘言ささやく桑田二軍監督へ乗り換えていた17日の阪神戦に先発した赤星は4回3失点で降板。打線は五回に阪神先発の才木から丸のソロ本塁打で1点を返すのがやっとで、連敗を喫した。今季の対戦成績はこれで6勝15敗。巨人は再び借金生活に突入した。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」が行われた16日も阪神・村上からわずか2安打。