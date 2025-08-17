アヤックスに加入したDF板倉滉が、デビュー戦となったエールディビジ第2節ゴー・アヘッド・イーグルス戦にCBとして先発出場するものの、77分に自ら座り込んでプレイを断念。途中交代となった。試合は前半3分にアヤックスが幸先よく先制する。ところが20分と44分に失点し逆転を許してしまうと、アディショナルタイムには追いついて2−2で折り返した。後半は互いに譲らず、アヤックスは試合を通じて19本のシュートを放ったが、スコア