今夏の移籍市場ではリアム・デラップやジョアン・ペドロ等、実力者を各地から集めたチェルシー。クラブW杯ではパリ・サンジェルマンを破って優勝しており、新シーズンのプレミアリーグでも存在感を示すことになるだろう。そんなチェルシーだが、移籍市場の終盤でさらなるアタッカーの獲得を目指している。それがマンチェスター・ユナイテッドのアレハンドロ・ガルナチョとライプツィヒのシャビ・シモンズだ。ともにチェルシー移籍