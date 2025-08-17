[8.16 J1第26節 浦和 2-1 名古屋 浦和]名古屋グランパスは浦和レッズに1-2で敗れ、J1リーグ戦3連敗となった。試合を優勢に進める時間が長く、シュート数でも相手の12本を上回る16本を記録したが、前半の2失点が響いた形。MF稲垣祥は「今まで結果が出ていないシチュエーションと同じで、相手のゴール前でこっちが精度を研ぎ澄ませて決められるのか、逆にこっちのゴール前で際のところを止められるのかという差が出た。そこが間違