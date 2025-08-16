約3年ぶりにゲンクに復帰した伊東純也が、古巣で再デビューを飾り、チームの勝利に貢献した。8月9日にリーグ・アンのスタッド・ランスからゲンクに完全移籍を果たしていた伊東。フランスに渡る以前には、2019年1月から2022年7月までこのクラブに所属していた。そして第4節のルーヴェン戦で復帰後初めてベンチ入りすると、2−1とリードした状況で79分に途中出場した。青いユニフォームを着て帰ってきたスピードスターの背番号は「10