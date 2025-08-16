マンチェスター・シティに所属するブラジル代表GKエデルソンは、同クラブ退団の可能性が高まっているようだ。16日、移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルク記者をはじめ、複数メディアが報じている。現在31歳のエデルソンは、リオ・アヴェやベンフィカなどでのプレーを経て、2017年夏にマンチェスター・シティに完全移籍で加入。守護神としてここまで公式戦通算372試合に出場し、プレミアリーグ4連覇やUEFAチャンピオ