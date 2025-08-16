デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は15日、今シーズン昇格しブンデスリーガを戦うケルンが2025ー26シーズンの3rdユニフォームを発表。「7」にちなんだメモリアルな一着となった。今年はケルンのクラブ創設77年目のシーズン。そして、ケルンの象徴であるケルン大聖堂の基礎石設置777周年を迎える年となる中、ケルンのランドマークへのオマージュとして、ケルン大聖堂をオマージュした3rdユニフォームとなった。