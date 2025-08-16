レクサスの新スーパーカー世界初公開！2025年8月8日から10日間、米国・カリフォルニア州ペブルビーチにて開催されている「モントレー・カー・ウィーク」のイベントのひとつである「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」にて、レクサスは、コンセプトモデル「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を世界初公開しました。迫力あるワイド＆ローなボディを持つ“和製スーパーカー”と呼ぶにふさわしい