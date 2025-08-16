神走塁＆神の手で存在感を放った阪神・小幡竜平(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextセ・リーグ首位を独走する阪神は、8月15日の巨人戦（東京ドーム）に5-6と逆転負け。優勝マジック「26」は変わらなかった。痛い試合結果だが、阪神の若武者が神走塁＆神の手で存在感を放った。【動画】ついに覚醒か？阪神・小幡竜平の2打席連続本塁打をチェック4回に大山悠輔の7号2ランで先制。その後も攻撃の手を緩めず、2死ニ、三塁のチャンス