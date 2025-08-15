甲子園で開かれている夏の全国高校野球大会に広島県代表として出場した広陵高校が8月10日、野球部内の暴力問題を理由に出場を辞退した。歴史ある甲子園大会を取り巻くさまざまな問題がされているが、いじめ問題に詳しい岩熊豊和弁護士は「我が国の教育現場におけるいじめ問題への対応の根深い構造的欠陥を浮き彫りにしている」と指摘する。今回の出来事をうけて、高野連、甲子園大会の特殊性、監督や顧問の適性など、さまざまな問