バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキが、23−24シーズンまでチームの監督を務めたシャビ・エルナンデス氏への感謝を語った。バルセロナに加入して4シーズン目を迎えるレヴァンドフスキ。バルサではこれまで公式戦147試合に出場し101ゴール20アシストを記録。昨シーズンも公式戦42ゴールの活躍を見せ、チームの3冠に貢献した。今月21日に37歳の誕生日を迎えるレヴァンドフスキだが、『BBC』のインタビューにて21年から24年ま