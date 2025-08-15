清水エスパルスは15日、湘南ベルマーレからDFキム・ミンテ(31)を期限付き移籍で獲得したと発表した。期限付き移籍期間は2026年1月31日までで、湘南との公式戦には出場できない契約となっている。キム・ミンテは今季、湘南でJ1リーグ戦15試合に出場していた。清水を通じては「湘南ベルマーレから来ましたキムミンテです。清水エスパルスの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」とコメントしている