天皇杯ラウンド16東京V 1（1-1）2 名古屋19:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 7,666人試合データリンクはこちら勝利を収めた長谷川健太監督が記者会見で最初に口にしたのは飲水タイムのことだった。暑さ指数であるWBGTが25℃以上で両チーム事前合意の場合、飲水タイムを実施可能だが、この日は基準を満たしていなかった。しかし東京Vは中3日、名古屋は中2日。しかも次はともに中2日でアウェイゲームが控える。長谷川監