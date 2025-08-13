LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」のiOSとAndroid向け公式アプリの提供を開始した。アプリではブラウザ版と同様に17,000軒超のホテル・旅館を検索でき、パーソナライズした宿泊提案や予約確認、変更、キャンセルまでを一括で操作できる。予約金額に応じてPayPayポイントを付与し、ユーザーは即時割引に充当することもできる。今後は宿泊前に予約状況を知らせるプッシュ通知機能などを追加する予定