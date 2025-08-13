ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 井澤健太朗アナ「何気ない投稿が…」広陵高の暴力事案めぐる呼びかけ… 広陵高等学校 暴力問題 アナウンサー エンタメ・芸能ニュース 時事ニュース J-CASTニュース 井澤健太朗アナ「何気ない投稿が…」広陵高の暴力事案めぐる呼びかけに賛否 2025年8月13日 13時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと テレ朝の井澤健太朗アナが11日の番組で、広陵高校の問題に触れた 「SNSの何気ない投稿が高校球児の夏を終わらせてしまう」などと言及 この呼びかけはSNSで注目を集めており、賛否の声が広がっているという 記事を読む おすすめ記事 大久保佳代子、出場辞退の広陵は「複数の暴行の事案が出てくるというのは、この野球部に何かがあるんだろうなと」 2025年8月11日 18時5分 広陵高校、野球部の暴力事案の経緯を説明 被害生徒保護者から事実関係の誤り指摘も「新しい事実はなかった」主張 2025年8月7日 12時6分 小川彩佳、広陵辞退に私見「もっと適切な対応のチャンスが…」「いろいろ見えてきてしまった」 2025年8月12日 11時52分 長嶋一茂「１階が浸水して、冷蔵庫が浮いてる」 鹿児島の大雨特別警報で妻の実家が深刻な浸水被害 2025年8月8日 9時2分 広陵高校の出場辞退について広島県高野連がコメント発表 2025年8月10日 18時12分