12日、米ハワイ・真珠湾の戦艦ミズーリ記念館で始まった「原爆・平和展」で、展示資料を見る来場者（共同）【ホノルル共同】米ハワイ州の真珠湾に係留されている戦艦ミズーリ記念館で12日、原爆の被害を伝える「原爆・平和展」が始まった。被爆80年の事業として広島、長崎両市などが共催した。開幕式典には広島で被爆した笠岡貞江さん（92）が出席し、原爆の惨禍を証言した。展示は来年2月28日まで。展示されたのは、原爆の熱