第５子の次女を出産した元「モーニング娘。」の辻希美（３８）が１２日、自身のＳＮＳを更新し、退院を報告した。９日に自身のインスタグラムで、夫の俳優・杉浦太陽（４４）と４人の子どもに囲まれて、生まれたばかりの子どもを抱き「２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました母子共に健康です」と報告していた辻。この日はインスタに「無事退院しました」と記し、次女を抱いた杉浦との写真を投稿。「今回の出産は本