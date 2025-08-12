ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 食生活を見直した加藤茶、街中が買い物内容を見守る 妻が告白 食生活 資格 テレビ スパイ 保険 家事 結婚 血圧 生活習慣 鈴木奈々 ドリフターズ スポニチアネックス 食生活を見直した加藤茶、街中が買い物内容を見守る 妻が告白 2025年8月12日 21時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 加藤茶の食習慣の見直しをした妻の綾菜が12日の番組に出演した 加藤の減塩の食生活について「見張ってくれる人が増えた」と告白 街中の人が加藤の買い物内容を見守り、自身に教えてくれると明かした 記事を読む おすすめ記事 巨人・阿部監督「いやもう、素晴らしい投球でした」 森田の次回先発も即決「もちろん」 2025年8月6日 21時16分 三村マサカズ「俺にとっては真夏の大冒険」を告白 相方大竹一樹は「聞いてびっくりした」 2025年8月10日 5時10分 夏は牝馬？ 夏は芦毛？ 競馬界の“都市伝説” JRA競走馬総合研究所で聞いてみた 2025年8月6日 5時30分 【甲子園】広陵の辞退で２回戦不戦勝の津田学園・佐川監督「中井監督に声をかけてもらって…」 2025年8月10日 19時4分 不動産クラファン「利回りくん」、インバウンド需要高まる押上で『SYLA HOTEL 押上』8月13日募集開始 2025年8月12日 15時0分