ボートでの川下り中に2人が川に投げ出される 男性は死亡、女性は自力で戻る 2025年8月12日 18時57分

ざっくり言うと
高知県・仁淀川町の土居川で12日、川下り中の事故があった
ボートで川下りをしていた男女2人が川に投げ出されたという
女性は自力でボートに戻ったが、男性が水中に沈み、その後死亡した