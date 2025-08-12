スポニチスポニチアネックス

なかやまきんに君、元事務所スタッフ逮捕に声明「僕自身大変ショックを…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 事務所の元スタッフが逮捕されたと報じられたなかやまきんに君
  • 公式サイトが12日に更新され、報道に関しての声明が発表された
  • 「僕自身大変ショックを受けております」などと心境を吐露している

◆元事務所スタッフの逮捕になかやまきんに君がコメント

一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について

nakayamakinnikun.com
記事を読む

