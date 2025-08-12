第1話 強さでは導けない時代へ― 支配型マネジメントの終焉と“静かな退職”の増加 ―はじめに 「強い管理職」の時代背景とその終焉「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ。」かつて多くの職場で聞かれたこの言葉は、ある種の“美学”として通用していた。高度経済成長期を支えたのは、上からの指示を的確に遂行する従順な社員たちと、強いリーダーシップで指揮を執る管理職だった。だが今、こうした「強さ＝正しさ」という価値観