今年もFIA世界ラリー選手権（WRC）「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」を愛知・岐阜で開催される。期間は2025年11月6日（木）から9日（日）までの4日間。4年連続で愛知・岐阜で開催される本大会のコンセプトは『体感するラリー』。大勢の観客に声援を送られるトヨタGRチームのラリーカー。岩村本町通りリエゾン応援エリアにて（フォーラムエイト・ラリージャパン2024）。©ロボスタ山岳と市街地を合わせて16か所の観戦