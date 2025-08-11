ロクシタンが提案する「Art de Vivre（暮らしの芸術）」を、ホテル椿山荘東京で贅沢に体感してみませんか？2025年秋限定のコラボレーションでは、自然の恵みにインスパイアされたフレグランスをテーマに、五感で楽しむディナーイベントや癒しの宿泊プランをご用意。南仏プロヴァンスのエッセンスと、日本庭園の静けさが交わる、香り豊かなひとときをぜひお楽しみください。 フレグランスを味わう特別な夜 WEB