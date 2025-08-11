お金が貯まらない人は何が問題なのか。起業プロデューサーの内野舞さんは、自身が400万円の借金を5年で完済した経験から「キャッシュレス決済に頼らず、現金生活を一度送ってみると金銭感覚が養われる。まずは自分の支出を把握することが大切だ」という――。※本稿は、内野舞『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mickyteam※写真はイメージで