※本稿は、内野舞『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）の一部を再編集したものです。

■何にお金を使っているか把握する

お金の不安が強い人は、「富となるお金の使い方ができていない」「何にお金を使ったか把握できていない」のが特徴です。

まさに、お金だけが無くなり、富が蓄積されていないという状態。

毎月、何にお金を使っているのか？ 近々どんなお金が必要で、いくら用意しておかなければいけないのか？ そういった「現状把握」をしていなければ、目先の快楽やストレス発散を求めたお金の使い方になり、人生で本当に大切にしたいことにお金をかけることができなくなってしまいます。

ましてや、お金と交換した価値を、どんな富に変換しているのかを、意識することもできないでしょう。

それらを把握し、整え、良いループを作る手段としてオススメなのは「現金管理」です。それは、クレジットカードをはじめとする、後払いのキャッシュレス決済に頼らず、支払いを全て現金で行うこと。

「現金で支払うなんて面倒くさい」「現金で支払ったらポイントが貯まらないじゃん」と思うかもしれません。はい、私自身もそう思っていました。

■お金の流れが可視化される現金管理

でも、断言しますが、現金で管理をするだけで、お金の流れは必ず整います。

それ以外の支払い方法を続けていると、なんの目的や意図もないお金の使い方になりがちだからです。

一方、現金管理は「お金と向き合う時間」が自然と増えていきます。そして

・何にお金を使ったかを把握しやすくなる

・お金の流れが視覚化されやすくなる

・お金とどんな価値を交換したかを実感しやすくなる

と、いいことづくし！

カードのポイントが貯まるメリット以上に、恩恵が大きいのです。ポイントという小さな利益に執着しているうちは、大きなお金が循環することはないでしょう。

まずは3カ月、騙されたと思って「現金管理」にチャレンジしてみましょう。

やってみると、豊かになれる金銭感覚が養われ、あなたが本来得られるはずの豊かさを取り戻せます。

これを繰り返していくうちに、お金の循環がうまくいくようになり、お金の不安が解消されていくのです。

■1カ月分の給料の重みを実際に感じてみる

次は「お給料日にお金を全額下ろして、お金を感じる」ことに取り組みましょう。

実際に現金を見ることで「お金がある」という感覚を体感できます。そして、普段手にしないようなお札の束を持つことで、いろんな気持ちが湧き上がってくることでしょう。すると、普段は気づけない感情や価値観に気づきやすくなるのです。

お給料は、あなたが頑張って1カ月働いた対価。「あんなに頑張ったのにこれだけ⁉」と感じる人もいるかもしれませんし、「あんなに楽しく働いたのに、こんなにもらえるなんて！」と感じる人もいるかもしれません。

ここで湧き上がった感情に蓋をせず、素直に感じてみてください。

私の場合、会社員時代は「こんなに大変な思いをしたのに12万円しかもらえないのか……」と思っていました。だけど副業で初めて15万円を稼いだときの思いは「こんなに楽しいことをしているのに、こんなにもらえるなんて。もっとやりたい！」。

そう、同じ金額のお金を稼いでも「どんな気持ちでお金を稼いだか」で幸福度や仕事へのモチベーションが大きく変わることに気づいたのです。

■実際にお金に触れて気づく自分の価値観

また、お金に触れると、普段通帳に入っているときには気づかないような、「お金に対する思い込み」にも気づきやすくなります。

私の場合は、「こんなにたくさんお金を持ち歩くの怖いな」という気持ち。

そのあと、「なんで怖いと思うんだろう？」と自分に訊ねてみました。すると、「お金をたくさん持ち歩いて、落としたり盗まれたりしたらどうしよう」と感じていることに気づきました。

つまり私は「大金を持つと、失うリスクがある」という価値観（設定）を持っていたわけです。そんな設定を自分のなかに持っていたら、私の元に大金がくるわけないよな、とも気づきました。

そこから、「お金を持つことに対して、本当はどんな感覚になりたい？」という問いが生まれ、自分自身から出てきた答えは「たくさんのお金を安心して持てるようになりたい」。

その後も毎月繰り返すたび、それまで出てこなかった感情が湧き上がってきました。そして、その度に「本当はどうしたい？」とセルフトーク。次第にお給料が年々増え、法人化した今では、自分のお給料が倍以上になりました。

■まずは3カ月現金管理を試してみる

（1）現金に触れて、感情を感じやすくする

（2）お金に対して持っている価値観（設定）に気づく

（3）本当はどんな現実を望むのかを自分に問いかける

この3つに取り組むと、自分の本音が出てきて、願いに気づきやすくなります。

これを毎月続けた方々は、自分の本音に気づき、やりたくないと思いながら働いていた職場を辞めたり、自分だけでなく子どもまで幸福度が上がるお金の使い方ができるようになったりしています。

現金管理は3カ月続けるとお金の流れが整っていくので、まずは3カ月、お給料日にお金を下ろして、1カ月働いた対価を現金で感じましょう。

『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）より

■遠足のおやつ代から学んだ幸福とお金の関係

ここからは、現金管理の方法を試していきましょう。

まずは全額下ろした1カ月分のお給料を、予算を組んで分けていくのです。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度このシステムを作ったら、後は、とても簡単にお金を上手に使えるようになります。

しかも幸福度が上がるので、3カ月間、試してみてください。

予算配分をすることで、あなたがどこにいくら使うと、一番幸福度が高いお金の使い方になるかが見えてきます。

これまで何度かお伝えしたように、「お金は、同じ金額を使っていても、使い先次第で幸福度が大きく変わる」のです。

あなたにもありませんか？ 小学生の頃、遠足のおやつを予算200円で好きに買っていい、と言われた思い出。当時まだお金を使った経験があまりなかった私は、どんなおやつを買えばいいか分からず、好きだった100円のガムを1つ買って帰宅。

けれど、なんだかあまりワクワクせず、親に相談したところ、もう一度お店へ連れて行ってくれて、選び直したのです。

「いろんなおやつがあった方が楽しいんじゃない？」という親のアドバイスもあり、甘いものやしょっぱいものなど、いろんな種類の好きなおやつを200円分購入。そうしたら、同じ200円なのに、幸福度が高くなったのです。

まさに、どこにいくら使うかで、幸福度が大きく変わった経験でした。

■7つの予算項目を立てて封筒に振り分ける

最初に、この3つを用意しましょう。

・現金（1カ月のお給料全額）

・封筒（7枚）

・付箋（7枚）

手順としては

（1）1カ月で使うお金の「予算項目」を7つ挙げ、決めたら付箋に書いて封筒に貼ります。

（2）予算項目ごとに、いくらがいいか、ざっくりでも予算を立てましょう。

（3）封筒に、その分の現金を入れていきます。

予算項目は、自分のライフスタイルに合うものを作れば大丈夫です。

でも、あまり細かく分けると管理が大変になるので、7つほどに設定するのがおすすめです。

例えば下の項目は、結婚する前に今の夫と二人暮らしをしていたときに、自分の予算として書き出していたものです。生活費は二人で折半していたので、家賃や食費など、生活にかかるお金の半分の金額を予算に設定していました。

『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）より

■月ごとに変動する項目はざっくり平均額で

予算は最初に、毎月ほぼ金額が一定で、必ずかかってくる家賃や光熱費、スマホ代などの「固定費」から書き出していくとイメージがしやすいでしょう。

次に「変動費」に当たる、交通費、交際費など、あなたが毎月お金を使っているものを書き出していきます。

お酒好きな方は「飲み会代」「お酒代」という項目で予算を立てるのがおすすめ。また「レジャー費」「旅行代」「推し活代」「趣味代」「タバコ代」などの予算も立てておきましょう。

予算オーバーになったときに「気をつけよう」と意識できるので、ちょうど良いバランスで趣味や嗜好品を楽しむことができます。

「月によってバラバラ」という項目の予算を立てるコツは、「年間の支出で考えて、月々の平均額をざっくり出すこと」例えば、水道光熱費などは、月によって変動性がありますよね。

特にガス・電気代は季節によって利用料が大きく変動します。けれど、1年分を全部調べて計算するのは大変。

その場合、一番高い時期の金額と、一番安い時期の金額を足して2で割った金額を平均額として設定しましょう。平均額を「毎月の水道光熱費」の予算として設定し、余ったら別の封筒に入れてお金を貯めていき、足りないときは貯めたお金から出すようにすることで、今月は出費が多くて大変！ と悩まずに良くなります。

変動費の場合、例えばヘアサロンやレジャーは、数カ月に1回の方もいますよね。1回あたりの利用金額×年間の回数÷12を計算すると、1カ月あたりの金額が算出されます。

それも毎月の予算に組み込んで残しておくことで、「行きたいのに今月お金が無い……」ということが無くなります。

『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）より

■コツはきっちりやりすぎないこと

お金持ちになる人の特徴は、短期的な目先のお金に振り回されず、長期的な視点でお金を管理していること。

内野舞『お金について考えてみた 貯まる、使える、自分らしく働ける』（すばる舎）

私自身、封筒ごとの項目と予算を設定して管理したことで、目先の快楽や欲求に左右されることなく、年間を通して大切にしたい行事やイベントにお金をかけられるようになりました。

私は学ぶことが好きなので、「セミナー代」という項目でも予算を立てて、受けたいセミナーがあったときのためにお金を貯めていました。

以前、「若いときは経験にたくさんお金を使うのが一番コスパがいい」と聞き、貯金はほぼせずに、自己投資へお金をかけていた時もありました。今そのお金の使い方は、自分の富となってお金に変換されています。

最後にもう一つコツをお伝えします。

きっちりやりすぎると苦しくなるので、まずは「仮」のつもりで項目を決めること。あとから微調整していくのがおすすめです。

自分にベストフィットするお金の配分を見つけましょう！

内野 舞（うちの・まい）

ウェルスノート代表取締役

1986年生まれ。手取り15万円以下の生活やカードローン残高400万円の返済に苦しんだ経験から、恋愛コンサルタントとして起業後、一生やりがいを感じられる仕事と、幸せなパートナーシップの両立をテーマに、延べ3000人以上と向き合う。「恋愛に悩む人の多くは、お金にも悩みを抱えている」という気付きから、心理学やマネーリテラシー、行動経済学などを学び、自らも実践。収入管理・支出最適化・資産形成の重要性を伝える教育事業を行う。

（ウェルスノート代表取締役 内野 舞）