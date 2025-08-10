マンチェスター・ユナイテッドに所属するデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドの獲得に、ミランが関心を示している。10日にイギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。現在22歳のホイルンドは、2023年夏にアタランタから移籍金7200万ポンド（約143億円）でマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍。1年目は公式戦43試合の出場で16ゴールを挙げたが、昨季は52試合で10ゴールにとどまった。高額な移籍金に釣り合わないパフ