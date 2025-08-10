TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の初回放送日が10月2日（木）に決定、メインビジュアルとメインPVが公開された。また、OP主題歌は吉乃『贄-nie-』、ED主題歌は主人公・八百歳比名子が歌う『リリィ』に決定。＞＞＞PV場面カットやキャラクター設定をチェック！（写真23点）今回公開されたメインビジュアルでは、比名子を中心に汐莉・美胡の3人が海岸沿いを歩む穏やかなひとときと、ひとり佇む比名子の孤独な姿が対照的に描か