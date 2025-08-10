【私を喰べたい、ひとでなし】10月2日放送開始！ メインビジュアル＆PV公開
TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の初回放送日が10月2日（木）に決定、メインビジュアルとメインPVが公開された。また、OP主題歌は吉乃『贄-nie-』、ED主題歌は主人公・八百歳比名子が歌う『リリィ』に決定。
＞＞＞PV場面カットやキャラクター設定をチェック！（写真23点）
今回公開されたメインビジュアルでは、比名子を中心に汐莉・美胡の3人が海岸沿いを歩む穏やかなひとときと、ひとり佇む比名子の孤独な姿が対照的に描かれている。「悲しみに暮れ果てて誰にも言えない、この願い」という言葉とともに描写される比名子の表情からは、心の奥底に秘められた切なる想いが静かに伝わってくる。
あわせて公開されたメインPVでは、「人間にだって喰べごろがあると思いませんか？」と意味深に囁く汐莉の登場をきっかけに、比名子の物語が動き出すことを予感させる。さらに映像の中では、常に比名子を気にかける美胡の存在や、「置いていかないで」と涙を流す幼い比名子の姿も映されており、彼女が背負う消えない過去と、そんな彼女にそれぞれの想いを向ける汐莉と美胡の複雑な心情が丁寧に表現されている。
人間と妖怪、立場の異なる者たちが紡ぐ、儚くも美しい運命の物語。その行方に、注目だ。
また、主題歌情報も公開。オープニング主題歌は、本作のためにユリイ・カノンが書き下ろした『贄-nie』。本楽曲を歌う吉乃は
「孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う」とコメントしており、比名子の孤独や苦しみ、切実な想いを表現した一曲となっている。
エンディング主題歌は、八百歳比名子が歌うキャラクターソング『リリィ』に決定。北澤ゆうほによるメロディーと詩、佐藤厚仁によるサウンドで彩られた楽曲は、比名子の心の機微や、向き合う運命が描かれている。
そして、アニメ化を記念し、主人公・八百歳比名子（やおとせひなこ）を演じる上田麗奈が、作品の舞台である愛媛を巡る特別番組がAT-Xと愛媛朝日テレビで放送される。さらにアニメ放送目前に控えた9月28日には、八百歳比名子役の上田麗奈と近江汐莉役の石川由依が出演する、TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』放送直前記念特番がYouTubeにて配信される。
TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の初回放送日は10月2日（木）、お楽しみに。
（C）2024 苗川采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会
