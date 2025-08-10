現地時間7日、フランクフルトは日本代表MF堂安律を獲得したことを発表した。契約は2030年までの5年契約。背番号は元日本代表の長谷部誠が着用していた20番に決まった。これまでフランクフルトには多くの日本人選手が所属。高原直泰や稲本潤一、乾貴士（清水エスパルス）、近年では長谷部誠、鎌田大地（クリスタル・パレス）が所属しており、21−22シーズンにはチームのヨーロッパリーグ優勝に貢献した。その後、23−24シーズンに鎌