9日（現地時間）、バルセロナはスペイン代表DFイニゴ・マルティネスの退団を発表した。2023年7月にバルセロナに加入したマルティネスは、入団2年目にあたる昨シーズンからレギュラーに定着し、守備の要として公式戦46試合に出場して3ゴール6アシストを記録。バルセロナの国内三冠に大きく貢献した。バルセロナは、こうしたマルティネスのこれまでの功績を称えるとともに、新天地での活躍に期待するという趣旨のコメントを声明文と