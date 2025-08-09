今夏よりレアル・マドリードの指揮官に就任したシャビ・アロンソ。クラブワールドカップ2025の戦いを終えて本格的にチーム改革へ着手しているが、どうやらアロンソのトレーニングは前任のカルロ・アンチェロッティ体制に比べてかなり厳しいようだ。スペイン『as』は選手たちがトレーニングセッションでかなりの疲労を感じていると伝えていて、アロンソはハイプレス、素早いポジション修正、それに向けた選手たちのフィジカル向上に