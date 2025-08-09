通信会社で新しい電話番号を入手したり、スマホを機種変更したりする時、手続きに際して「手数料」の存在は気になるものだ。この手数料が、2025年8月から9月にかけて改定される。実に1000円ほどの値上げになる。「値上げラッシュ」の波はスマホ買い替えの事務手数料にも及んできた。ソフトバンク、Wwb手続きが無料→3850円に7月18日、ソフトバンクは「各種手数料などの改定について」というタイトルのプレスリリースを配信した。こ