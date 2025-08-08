8月6日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の内容が波紋を呼んでいる。この日は「説教中でもやっぱり身の安全が第一説」として2つのドッキリ企画が放送された。内容をスポーツ紙記者が振り返る。【写真】“鎮魂の日”に不謹慎…『水ダウ』のふんどし“火付け”シーンこの時期に放送する内容ではないと批判「ひとつはプールの中で先輩芸人からの説教を受けている最中、波が出現するというドッキリ。組み合わせは身長183セン