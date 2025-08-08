¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Å®¤ì¤ë¡¦²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ëÄ°¼ÔÉÔ¿®´¶¡¢¡ÈÊüÁ÷Æü¡É¤âÇÈÌæ¸Æ¤Ö
¡¡8·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀâ¶µÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿È¤Î°ÂÁ´¤¬Âè°ìÀâ¡×¤È¤·¤Æ2¤Ä¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÍÆ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÄÃº²¤ÎÆü¡É¤ËÉÔ¶à¿µ¡Ä¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¡È²ÐÉÕ¤±¡É¥·¡¼¥ó
¤³¤Î»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¤ÎÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÇÈ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢153¥»¥ó¥Á¤Î¤¤¤Ì¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢184¥»¥ó¥Á¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤È148¥»¥ó¥Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¿ÍÀ¸¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿å¿¼1.2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤ÇÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÈ¤¬½Ð¤ë¤È¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤2¿Í¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó´Ñ¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥×¡¼¥ë¤ÎÇÈ¤Î¤ä¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡ÄÅ®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔËèÆü¿å³²¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¾¯¤·¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤ÎÊüÁ÷¤·¤¿¤Ê¤ªÂ¢Æþ¤ê¤À¤í¡Õ
¡¡¥×¡¼¥ë¤Ç¡ÈÅ®¤ì¤ë¡É»Ñ¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤ä¡¢¿åÆñ»ö¸Î¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´ë²è¤âµ¨Àá¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó¤È¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤µ¤ó¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤ë¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤ò¼ýÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ý¿Í¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤ä»öÁ°¤Î°§»¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»ÞÆ¦¤µ¤ó¤¬·ãÅÜ¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÀâ¶µ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤Ï´ë²è¤Î¤¿¤áÄ¹¤¤¤Õ¤ó¤É¤·¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸å¤í¤«¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç÷¤ë²Ð¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÀî¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¾Ã¤»¤ì¤ÐÀ®¸ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¹âÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¼ºÇÔ¡£2¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÍ½È÷¸õÊä¡É¤À¤Ã¤¿¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÎÏÆÅÄ¤¬¸«»öÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô´í¤Ê¤¹¤®¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Õ¤ó¤É¤·¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤ó¤À?¡¡¤½¤Î»×¹Í¤¬¤³¤ï¤¤¡£¤·¤«¤â8/6¤Ë¡Õ
¡Ô¤³¤ì¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ì¤ë¤ä¤Ä¤¤¤ë?¡¡¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢º£¤ä¤Ã¤¿¤é¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤éÄ¨²ü¥ì¥Ù¥ë¤À¤í¡Õ
¡ÔÌîµå¤Î¥¤¥¸¥á¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡Ä¡Õ
¡¡¤¤¤¸¤á¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊüÁ÷Æü¤¬¹Åç¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë8·î6Æü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÉÔ¶à¿µ¡É¤Ê´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¡£
¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ç¤ÏÁ°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤ò»°ÅÓ¤ÎÀî¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊªµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¤ÇÇÈ¤ËÅ®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤È²Ð¤«¤éÆ¨¤²¤ë»Ñ¤ò¡È¾Ð¤¤¡É¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Î´ë²è¤âÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤À¡£