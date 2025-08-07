『毒娘』『ミスミソウ』の内藤瑛亮監督最新作、鈴木福を主演に迎えた『ヒグマ‼』が11月21日(金)より公開されることが決定した。ストーリーの詳細は明かされていないが、併せて解禁されたコメントの中で、内藤監督は本作を「福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」と簡潔に説明。それに対する様々な人のリアクションを受けて、「“鈴木福×ヒグマ”が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信した」と語