?可愛さ?と?美しさ?、両方を兼ね備えたチャーミングなお顔立ちに、どんなコーディネートも素敵に着こなす完璧なスタイル、抜群のおしゃれセンス……百花レディの憧れの存在、ヨンアさん。TPOに合わせて毎日コーデを考えているというヨンアさんのシーン別コーデをご紹介！「前日に次の日の予定に合わせてコーデを組んでおくのが20代の頃からの習慣」by ヨンアscene1：レストランディナーに行く日のコーデ出典: 美人百花.com「ミニワ