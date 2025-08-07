鹿島は10日、リーグ再開初戦でFC東京と対戦する。6月に加入したDF小川諒也（28）は古巣との初対戦。22年夏まで7年半在籍したFC東京の本拠地・味スタに敵として乗り込む。「非常に楽しみな思いと、絶対に負けたくない思いがある」。欧州移籍後も試合は常にチェックしてきた。「やっぱり力のある選手が多い。ハマった時は威力を発揮するチーム」とリスペクトを込めた上で、「でもそれに負けないくらいのメンバーが（鹿島に）いる