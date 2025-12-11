まさかの選外だった。Jリーグは12月11日、年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」を開催。発表されたベストイレブンで、今季のJ１を制した鹿島アントラーズからはGK早川友基、DF植田直通、FWレオ・セアラが選ばれた。チャンピオンチームから最多３名が選出されたが、伝統の40番を背負い、ピッチ内外で絶大な存在感を示した鈴木優磨は選ばれなかった。 Xでは「鈴木優磨」がトレンド入り。「優磨が選ばれないだと？」「疑