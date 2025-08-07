回転寿司チェーン「くら寿司」は、『とろとまぐろ』フェアを8月8日から期間･数量限定で開催する。通常価格130円の「ビントロ」を特別価格の115円で販売するほか、「ふり塩熟成中とろ」「炙りとろはらす」などを取り揃える。あわせて同日から、夏祭りのような気分が楽しめるサイドメニューや「ベーコン天釜玉うどん」、期間限定スイーツも発売する。なお、いずれのメニューも「大阪･関西万博店」では販売しない。記事内の価格はいず