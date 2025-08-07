くら寿司 「ビントロ」を特別価格115円で提供する『とろとまぐろ』フェア、夏祭り気分が楽しめるサイドメニューや期間限定スイーツも登場

回転寿司チェーン「くら寿司」は、『とろとまぐろ』フェアを8月8日から期間･数量限定で開催する。通常価格130円の「ビントロ」を特別価格の115円で販売するほか、「ふり塩熟成中とろ」「炙りとろはらす」などを取り揃える。

あわせて同日から、夏祭りのような気分が楽しめるサイドメニューや「ベーコン天釜玉うどん」、期間限定スイーツも発売する。なお、いずれのメニューも「大阪･関西万博店」では販売しない。

記事内の価格はいずれも税込表記、店舗により価格が異なる場合がある。

〈『とろとまぐろ』フェア概要〉

『とろとまぐろ』フェアでは、口の中で“とろ”ける商品が多数登場するという。フェアメニューのラインアップは以下の通り。一部商品は予定数量に達し次第、販売終了。

◆「ビントロ」二貫115円

販売期間:8月8日〜8月20日

脂の上品なうまみが味わえる人気の定番商品。通常130円のところ、期間限定で特別価格の115円で提供する。

ビンチョウマグロは、一匹ずつ針に引っ掛けて丁寧に釣り上げる“延縄漁法”によって漁獲されたものを使っている。マグロにかかるストレスや傷を最小限に抑えることができ、品質の良い状態を保ったまま、船内で冷凍・保管している。その中から脂乗りの良いものを厳選し、皮目に近い部位を使っているため、口の中でとろけるような脂の甘みが楽しめる。

くら寿司「ビントロ」

◆「ふり塩熟成中とろ」二貫280円

販売期間:8月8日〜8月20日

極力水を使わない手順･塩分量の調整･マグロの表面に均等に塩を打つなど特別な技術が必要な、くら寿司独自の“ふり塩加工”を施すことで、余分な水気を飛ばし、うまみを凝縮した。さらに熟成させることで、うまみを最大限高めており、上質な脂のうまみとマグロ本来のうまみがバランス良く味わえる。

くら寿司「ふり塩熟成中とろ」

◆「炙りとろはらす」二貫250円

販売期間:8月8日〜8月31日

マグロで言う“トロ”の部分にあたる「はらす」の脂の甘みと口の中でとろける食感、皮の香ばしい香りが楽しめる。

くら寿司「炙りとろはらす」

◆「奄美 活〆スギ」二貫280円

販売期間:8月8日〜8月31日

スギにとって好漁場である一年を通して温かい鹿児島県奄美で育っているため、血合いが美しく、透明感のある白身が特徴。今が旬のスギを活〆にすることで、上質な脂乗りとぷりぷりとした食感が楽しめる。

くら寿司「奄美 活〆スギ」

◆「瀬戸内レモン豚カルビ」二貫115円

販売期間:8月8日〜8月20日

豚カルビの表面をパリッと、中はジューシーになるよう直火焼きで仕上げた。タレにはマイルドな酸味の瀬戸内レモンを100%使ったストレート果汁や、香り高いごま油、香味野菜を使っている。豚肉のコクとうまみに、レモンの酸味と爽やかさがぴったりだという。

くら寿司「瀬戸内レモン豚カルビ」

◆「あぶりサーモン MAXチーズ」三貫390円

◆「あぶりえび MAXチーズ」三貫390円

◆「追いMAXチーズ」115円

販売期間:8月8日〜8月31日

定番商品「あぶりチーズサーモン」「あぶりえびチーズ」に、チーズソースをあとがけするメニュー。従来のゴーダ･チェダー･マスカルポーネ･カマンベールを使用したチーズマヨネーズソースに、別添えのゴーダ･チェダー･クリーム･パルメザンのチーズソースを合わせることで、全6種のチーズの味わいが楽しめる。あとがけのチーズソース単品での注文も可能。持ち帰り不可。

くら寿司 たっぷりチーズ×あぶり寿司

〈夏祭り気分が楽しめるサイドメニュー〉

8月8日から8月31日までの期間限定で、夏祭り気分が楽しめるサイドメニューを発売する。

◆「【屋台名物】たこせん」150円

祭りの定番であるたこせんべいを、四大添加物(化学調味料･人工甘味料･合成着色料･人工保存料)無添加のくら寿司オリジナル仕立てにした。たこ焼きに、ソース･マヨネーズ･天かす･かつお節をトッピングしており、さまざまな食感と味わいが楽しめる。

くら寿司「【屋台名物】たこせん」

◆「くまちゃんいちごみるく」 680円

つぶつぶ食感のいちご果肉といちごシロップを牛乳と混ぜ合わせ、クマの容器に入れて提供する。付いてくるシールをクマの容器に貼って自由にデコレーションすることもでき、飲み終わった後も楽しめる。数量限定。

くら寿司「くまちゃんいちごみるく」

〈約20cmのベーコン天をトッピング〉

8月8日から9月4日までの期間限定で、「ベーコン天釜玉うどん」を発売する。

◆「ベーコン天釜玉うどん」490円

器からはみ出す約20cmの“無添加ベーコン天”は、出来たてを提供するため、注文が入ってから揚げる。うどんのつゆには、たまごにかける「たまご醤油」を使うことで、まろやかな味わいとし、トッピングの温玉とも相性が良いという。別添えの胡椒をかけることで、引き締まった味わいになる。持ち帰り不可。

くら寿司 約20cmの“無添加ベーコン天”をトッピング

〈期間限定スイーツも発売〉

8月8日から、期間限定スイーツも発売する。いずれも持ち帰り不可。

◆「濃厚ドバイチョコケーキ」420円

販売期間:8月8日〜9月4日

“ドバイチョコレート”とは、ピスタチオクリームとカダイフ(中東の極細麺)をチョコレートで包んだ、食感と風味が特徴的なチョコレートのこと。カダイフのザクザクとした食感がSNSで話題となり、世界中で人気を集めている。

「濃厚ドバイチョコケーキ」は、ドバイチョコレートをアレンジしたメニューで、濃厚なチョコケーキにザクザク食感のカダイフとピスタチオチョコを挟んだ。滑らかな舌触りとザクザクの食感が楽しめる。

くら寿司「濃厚ドバイチョコケーキ」

◆「長崎名物カステラアイスサンド」330円

販売期間:8月8日〜9月4日

ふわふわ･しっとりとした食感のカステラで、ひんやりなめらかなバニラビーンズ入りのセミフレッドアイスを挟んだ。カステラの食感を生かすため、アイスクリームではなく、溶けにくいセミフレッドアイスを使い、見た目もきれいな層に仕上げている。

くら寿司「長崎名物カステラアイスサンド」

◆「5種のサクもちボール」380円

販売期間:8月8日〜なくなり次第終了

もちもちとした食感が特徴的な一口サイズの揚げドーナツ。カラフルなドーナツは、それぞれプレーン、チョコ、黒ごま、抹茶、さつまいもの味わいで、5種を一度に楽しめる。

くら寿司「5種のサクもちボール」

◆「別腹ちょこっと蜜芋パフェ」280円

販売期間:8月8日〜なくなり次第終了

ミニサイズのパフェシリーズ第3弾。鳴門金時いもを使った餡の秋らしい濃厚な味わいをクリーミーなバニラアイスと組み合わせた。

くら寿司「別腹ちょこっと蜜芋パフェ」