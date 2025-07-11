1児母のYouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2025年7月11日、今後の子育て計画や結婚願望についてインスタグラムで言及した。「パパは第一子と同じパパです」てんちむさんは24年4月末にシングルマザーとして子どもを出産したと明かしている。今回はインスタのストーリーズで質問コーナーを行い、「2人目考えてますか？パパは違う人にしますか？？？」との疑問に答えた。てんちむさんは「第二子は公開するかは未定ですが はい、