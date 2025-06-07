アメリカ空軍の次期戦闘機がF-47と名付けられ、その主契約企業にボーイングが選定されました。その一方でライバルのロッキード・マーチンはF-35のアップデートでF-47に匹敵する戦闘機が造れると明言しています。本当でしょうか。そもそも「第6世代戦闘機」ってナニ？2025年春、アメリカの国防産業界に静かな、しかし決定的な地殻変動が生じました。長らく「NGAD（Next Generation Air Dominance）」の仮称で呼ばれてきたアメリカ