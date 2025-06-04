2025年6月11日(水)から6月13日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」の開幕に先立ち、恒例企画である「Best of Show Award」各部門のファイナリスト製品が決定。 Interop Tokyo 2025 会期： 2025年6月11日(水)〜6月13日(金)会場： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)主催： Interop Tokyo 実行委員会運営