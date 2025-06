国際糖尿病連合は2025年4月8日の世界糖尿病会議で、栄養不足に関連する糖尿病を「5型糖尿病」として正式に認定しました。新しい区分として認定された5型糖尿病の特徴や、よく知られている1型と2型の糖尿病との違いを、イギリスにあるエクセター大学臨床・生物医学科学部の上級講師であるクレイグ・ビール氏がわかりやすく解説しました。Type 5 diabetes is a newly recognised disease - here are all the types of diabetes you n