iPhoneとiPad用のGoogle翻訳アプリがアップデートされ、各端末のデフォルト翻訳アプリとしてGoogle翻訳を選択できるようになりました。Google Translate can now be set as default on iOS - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/19/google-translate-iphone-default/iOS 18.4以降およびiPadOS 18.4以降で、Google翻訳をデフォルトの翻訳アプリとして設定できるようになりました。設定アプリを開き、「アプリ」→「Google翻訳」→